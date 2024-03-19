«Бостон»
Турнирное положение: Игра «Бостона» на протяжении последних недель заставляет со всей долей серьезности относиться к перспективам этого клуба на остатке регулярного сезона.
Последние матчи: В четырех последних поединках были отпразднованы победы, причем в крайней встрече против сильного «Финикса» итоговый разрыв в счете составил 15 очков (127:112).
Травмированные игроки: После той игры с «Санз» у некоторых игроков «Селтикс» возникли сложности со здоровьем. В предстоящем матче своему клубу не смогут помочь Браун, Порзингис и Уайт.
Общий тонус клуба: Однако в матче против «Детройта» можно выпустить на паркет полностью резервный состав «Селтикс», и он все равно выиграет с солидным отрывом.
«Детройт»
Турнирное положение: Ресурсов «Детройта» на данный момент времени вполне может хватить, чтобы выдержать завершение регулярного сезона и не завершить его на последнем месте в восточной конференции.
Последние матчи: Хоть два последних матча и были проиграны «Майами», но коллектив Уильямса знатно напряг своего соперника в обоих встречах.
Травмированные игроки: По-прежнему не могут играть Граймс и Томпсон. Первый не может принимать участие из-за повреждения колена, а у второго сложности из-за простуды.
Общий тонус клуба: Шансов на успех в матче против «Бостона» сведены практически к нулю, поскольку прошлый матч между этими клубами едва не завершился катастрофой для «Селтикс».
Статистика для ставок
- «Бостон» выиграл семь последних очных матчей подряд
- «Детройт» за восемь последних гостевых поединков смог победить всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.08, а на победу «Детройта» — 9.10.
Прогноз: «Бостон» сильнее своего соперника на несколько порядков, что непременно отразится на итоговой разнице в счете.
- 2.35Филадельфия — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.66Индиана — Кливленд: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.89Лос-Анджелес Клипперс — Атланта: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
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Альтернативный прогноз: Последний матч между этими клубами едва не обернулся катастрофой для «Бостона», поэтому клуб из Массачусетса постарается победить в предстоящем поединке максимально убедительно.
Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.17.