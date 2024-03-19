В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 19 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бостон» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Игра «Бостона» на протяжении последних недель заставляет со всей долей серьезности относиться к перспективам этого клуба на остатке регулярного сезона.

Последние матчи: В четырех последних поединках были отпразднованы победы, причем в крайней встрече против сильного «Финикса» итоговый разрыв в счете составил 15 очков (127:112).

Травмированные игроки: После той игры с «Санз» у некоторых игроков «Селтикс» возникли сложности со здоровьем. В предстоящем матче своему клубу не смогут помочь Браун, Порзингис и Уайт.

Общий тонус клуба: Однако в матче против «Детройта» можно выпустить на паркет полностью резервный состав «Селтикс», и он все равно выиграет с солидным отрывом.

«Детройт»

Турнирное положение: Ресурсов «Детройта» на данный момент времени вполне может хватить, чтобы выдержать завершение регулярного сезона и не завершить его на последнем месте в восточной конференции.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Хоть два последних матча и были проиграны «Майами», но коллектив Уильямса знатно напряг своего соперника в обоих встречах.

Травмированные игроки: По-прежнему не могут играть Граймс и Томпсон. Первый не может принимать участие из-за повреждения колена, а у второго сложности из-за простуды.

Общий тонус клуба: Шансов на успех в матче против «Бостона» сведены практически к нулю, поскольку прошлый матч между этими клубами едва не завершился катастрофой для «Селтикс».

Статистика для ставок

«Бостон» выиграл семь последних очных матчей подряд

«Детройт» за восемь последних гостевых поединков смог победить всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.08, а на победу «Детройта» — 9.10.

Прогноз: «Бостон» сильнее своего соперника на несколько порядков, что непременно отразится на итоговой разнице в счете.

Альтернативный прогноз: Последний матч между этими клубами едва не обернулся катастрофой для «Бостона», поэтому клуб из Массачусетса постарается победить в предстоящем поединке максимально убедительно.

Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.17.