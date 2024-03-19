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    «Бостон» расправится с аутсайдером до перерыва?

    «Бостон» — «Детройт». Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 19 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Детройт»
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    «Бостон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 19 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бостон» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Марта 2024 года

    «Бостон»

    Турнирное положение: Игра «Бостона» на протяжении последних недель заставляет со всей долей серьезности относиться к перспективам этого клуба на остатке регулярного сезона.

    Последние матчи: В четырех последних поединках были отпразднованы победы, причем в крайней встрече против сильного «Финикса» итоговый разрыв в счете составил 15 очков (127:112).

    Травмированные игроки: После той игры с «Санз» у некоторых игроков «Селтикс» возникли сложности со здоровьем. В предстоящем матче своему клубу не смогут помочь Браун, Порзингис и Уайт.

    Общий тонус клуба: Однако в матче против «Детройта» можно выпустить на паркет полностью резервный состав «Селтикс», и он все равно выиграет с солидным отрывом.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Ресурсов «Детройта» на данный момент времени вполне может хватить, чтобы выдержать завершение регулярного сезона и не завершить его на последнем месте в восточной конференции.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Хоть два последних матча и были проиграны «Майами», но коллектив Уильямса знатно напряг своего соперника в обоих встречах.

    Травмированные игроки: По-прежнему не могут играть Граймс и Томпсон. Первый не может принимать участие из-за повреждения колена, а у второго сложности из-за простуды.

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    Общий тонус клуба: Шансов на успех в матче против «Бостона» сведены практически к нулю, поскольку прошлый матч между этими клубами едва не завершился катастрофой для «Селтикс».

    Статистика для ставок

    • «Бостон» выиграл семь последних очных матчей подряд

    • «Детройт» за восемь последних гостевых поединков смог победить всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.08, а на победу «Детройта» — 9.10.

    Прогноз: «Бостон» сильнее своего соперника на несколько порядков, что непременно отразится на итоговой разнице в счете.

    Альтернативный прогноз: Последний матч между этими клубами едва не обернулся катастрофой для «Бостона», поэтому клуб из Массачусетса постарается победить в предстоящем поединке максимально убедительно.

    Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.17.

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    Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Детройт» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 19.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» расправится с аутсайдером до перерыва?
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