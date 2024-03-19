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    «Чикаго» легко разделается с дружиной Биллапса?

    «Чикаго» — «Портленд». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 19 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Портленд»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 19 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Марта 2024 года

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Положение «Чикаго» в турнирной таблице восточной конференции могло бы быть и получше, но долгосрочные травмы важнейших игроков основы дают о себе знать.

    Последние матчи: За три последних матча было одержано две победы, но в матче против «Вашингтона» (127:98) нужно ещё умудриться проиграть.

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке своему клубу не смогут помочь Филипс, Лонзо Болл, Лавин, Уайт и Уильямс.

    Общий тонус клуба: Но даже без всех этих игроков «быкам» по силам справиться с немощным «Портлендом», который выдохся под конец регулярного сезона.

    «Портленд»

    Турнирное положение: Результаты «Портленда» по этому сезону можно обозначить как неудовлетворительные, поскольку предпоследнее место на Западе — это не то, на что рассчитывали полклиники клуба из Орегона

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: После нескольких побед клуб Биллапса снова выдал два невыразительных матча против «Нью-Йорка» (93:105) и «Нью-Орлеана» (107:126).

    Травмированные игроки: К травмированным Шарпу, Брогдону, Гранту и Уильямсу добавился ещё и австралиец Тибул, повредивший лодыжку накануне.

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    Общий тонус клуба: С клубом из Иллинойса не получится содержательного баскетбола, поскольку уровень игры двух клубов довольно сильно разнится на сегодняшний день.

    Статистика для ставок

    • «Чикаго» не проигрывает «Портленду» четыре поединка кряду

    • В двух последних очных противостояниях «Трэйл Блэйзерс» даже не смогли обраться до отметки в 100 набранных очков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Чикаго» дают коэффициент 1.27, а на победу «Портленда» — 3.27.

    Прогноз: «Чикаго» сильнее по всем параметрам, поэтому за хозяевами окажется легкая победа.

    Альтернативный прогноз: «Портленд» в очередной раз не продемонстрирует результативной игры в атаке.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ИТМ (2) 102.5 с коэффициентом 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Портленд» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 19.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» легко разделается с дружиной Биллапса?
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