В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 19 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Положение «Чикаго» в турнирной таблице восточной конференции могло бы быть и получше, но долгосрочные травмы важнейших игроков основы дают о себе знать.

Последние матчи: За три последних матча было одержано две победы, но в матче против «Вашингтона» (127:98) нужно ещё умудриться проиграть.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке своему клубу не смогут помочь Филипс, Лонзо Болл, Лавин, Уайт и Уильямс.

Общий тонус клуба: Но даже без всех этих игроков «быкам» по силам справиться с немощным «Портлендом», который выдохся под конец регулярного сезона.

«Портленд»

Турнирное положение: Результаты «Портленда» по этому сезону можно обозначить как неудовлетворительные, поскольку предпоследнее место на Западе — это не то, на что рассчитывали полклиники клуба из Орегона

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: После нескольких побед клуб Биллапса снова выдал два невыразительных матча против «Нью-Йорка» (93:105) и «Нью-Орлеана» (107:126).

Травмированные игроки: К травмированным Шарпу, Брогдону, Гранту и Уильямсу добавился ещё и австралиец Тибул, повредивший лодыжку накануне.

Общий тонус клуба: С клубом из Иллинойса не получится содержательного баскетбола, поскольку уровень игры двух клубов довольно сильно разнится на сегодняшний день.

Статистика для ставок

«Чикаго» не проигрывает «Портленду» четыре поединка кряду

В двух последних очных противостояниях «Трэйл Блэйзерс» даже не смогли обраться до отметки в 100 набранных очков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Чикаго» дают коэффициент 1.27, а на победу «Портленда» — 3.27.

Прогноз: «Чикаго» сильнее по всем параметрам, поэтому за хозяевами окажется легкая победа.

Альтернативный прогноз: «Портленд» в очередной раз не продемонстрирует результативной игры в атаке.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ИТМ (2) 102.5 с коэффициентом 2.03.