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    «Майами» сможет увезти победу со сложного выезда?

    «Филадельфия» — «Майами». Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 19 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Майами»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 19 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Филадельфия» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Марта 2024 года

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Последние результаты «Филадельфии» нельзя обозначить, как удовлетворительные, а седьмое место в восточной конференции ещё недавно казалось, чем-то из разряда сновидений.

    Последние матчи: За семь последних поединков всего лишь две победы, и отсутствие глубины состава для экспериментов с новыми сочетаниями баскетболистов.

    Травмированные игроки: По-прежнему не могут играть Ковингтон, Мелтон и Эмбиид. Продолжительное отсутствие последнего напрямую сказывается на атакующей мощи клуба Нёрса.

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Майами» хозяевам будет очень непросто забрать победу на своем паркете.

    «Майами»

    Турнирное положение: После совсем невразумительного проигрышного отрезка в четыре матча подряд «Майами» опустился аж на девятую строчку Востока.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Но после двух подряд побед над «Детройтом» восьмая строчка к подопечным Споэлстры вернулась.

    Травмированные игроки: В данный момент времени клуб из Флориды не может рассчитывать На Йовича, Хирро, Лава и Ричардсона. Потери не смертельные, но неприятные.

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    Общий тонус клуба: В игре против имеющей также проблемы со составом «Филадельфией» гости способны на трудовую победу в Пенсильвании.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» за семь последних матчей смогла победить всего лишь два раза

    • Три последних очных поединка остались за «Хит»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.64, а на победу «Майами» — 2.35.

    Прогноз: «Майами» имеет весьма неплохие шансы, чтобы увезти победу из Пенсильвании.

    Альтернативный прогноз: Атакующий потенциал обеих команд слаб, поэтому большого числа очков с обеих сторон ждать не стоит.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.35.

    Альтернативная ставка: ТМ 209 с коэффициентом 2.17.

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    Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Майами» с коэффициентом 2.35. Дата матча: 19.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Майами» сможет увезти победу со сложного выезда?
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