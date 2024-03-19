«Филадельфия»
Турнирное положение: Последние результаты «Филадельфии» нельзя обозначить, как удовлетворительные, а седьмое место в восточной конференции ещё недавно казалось, чем-то из разряда сновидений.
Последние матчи: За семь последних поединков всего лишь две победы, и отсутствие глубины состава для экспериментов с новыми сочетаниями баскетболистов.
Травмированные игроки: По-прежнему не могут играть Ковингтон, Мелтон и Эмбиид. Продолжительное отсутствие последнего напрямую сказывается на атакующей мощи клуба Нёрса.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Майами» хозяевам будет очень непросто забрать победу на своем паркете.
«Майами»
Турнирное положение: После совсем невразумительного проигрышного отрезка в четыре матча подряд «Майами» опустился аж на девятую строчку Востока.
Последние матчи: Но после двух подряд побед над «Детройтом» восьмая строчка к подопечным Споэлстры вернулась.
Травмированные игроки: В данный момент времени клуб из Флориды не может рассчитывать На Йовича, Хирро, Лава и Ричардсона. Потери не смертельные, но неприятные.
Общий тонус клуба: В игре против имеющей также проблемы со составом «Филадельфией» гости способны на трудовую победу в Пенсильвании.
Статистика для ставок
- «Филадельфия» за семь последних матчей смогла победить всего лишь два раза
- Три последних очных поединка остались за «Хит»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.64, а на победу «Майами» — 2.35.
Прогноз: «Майами» имеет весьма неплохие шансы, чтобы увезти победу из Пенсильвании.
- 1.92Чикаго — Портленд: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.95Бостон — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.66Индиана — Кливленд: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Атакующий потенциал обеих команд слаб, поэтому большого числа очков с обеих сторон ждать не стоит.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.35.
Альтернативная ставка: ТМ 209 с коэффициентом 2.17.