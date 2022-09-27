Бразилия разгромила Тунис в товарищеском матче

одержала победу над(5:1) в товарищеском матче.

Счет на 12-й минуте открыли бразильцы. Прошел пас от Каземиро через пол поля на Рафинью, который головой примерно с линии штрафной сумел закинуть мяч за спину Дамена.

На 18-й минуте африканцы отыгрались. Слимане подал со штрафного, а Тальби выиграл воздух, положив мяч в угол.

Спустя минуту Бразилия вновь повела. Рафинья отдал классный заброс на Ришарлисона в штрафную, тот обработла мяч и пробил между ног голкипера.

На 29-й минуте в ворота Туниса был назначен пенальти — Ледуни уронил Каземиро при подаче углового.

Одиннадцатиметровый реализовал Неймар, для которого этот гол стал 75-м. Рекордсмен бразильцев Пеле забил за команду 77 мячей.

Также Неймар стал лишь третьим южноамериканским футболистом, забившим не менее 75 мячей за сборную. Двое других — Пеле (77) и аргентинец Лионель Месси (88).

На 40-й минуте Неймар отдал передачу слева, Ришарлисон дальше покатил на Рафинью, который блестяще исполнил удар от штанги и в сетку.

На 42-й минуте сборная Туниса осталась в меньшинстве. Дилан Бронн сбил Неймара на своей половине, началась потасовка, и так сильно спорил Бронн, что арбитр показал ему красную карточку.

На 75-й минуте, после быстрого входа Винисиуса в штрафную, мяч отскочил к Педро Гильерме, который здорово сложился и мощно пробил мимо Дамена.