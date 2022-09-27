Цорн: Циннбауэр и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет

Спортивный директоробъяснил приглашение в тренерский штаб южноафриканского специалиста

Давидс в качестве тренера большую часть карьеры работал в «Марицбург Юнайтед» (ЮАР), а также был помощником Йозефа Циннбауэра в «Орландо Пайретс» (ЮАР).

«Любому главному тренеру нужны помощники, чтобы реализовать свое видение футбола, поэтому по желанию Йозефа мы пригласили Фадлу, который заступил на должность ассистента главного тренера.

Йозеф и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет. У них общий взгляд на футбол, на требования к тренировочному и игровым процессам.

Также, помимо Фадлу, в данный момент мы рассматриваем вариант с приглашением еще одного русскоязычного специалиста в помощники Йозефа для расширения компетенций и усиления тренерского штаба», — приводит слова Цорна сайт московского клуба.