В 21:45 27.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА.

Последний матч между собой: «Сербия» — «Норвегия» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвегия» — «Сербия». Коэффициент ставки — 2.46 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Норвегия»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Норвегия — Сербия.

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