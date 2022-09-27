Н'Голо Канте восстановился после травмы

Полузащитник «Челси»полностью восстановился после травмы и вернулся к тренировкам.

Согласно сведениям официального сайта лондонской команды, полузащитник будет тренироваться в общей группе, когда другие футболисты «Челси» вернутся в клуб из расположения национальных команд.

Таким образом, игрок сборной Франции, который из-за травмы бедра пропустил восемь последних матчей, сможет помочь своей команде уже в следующем поединке Английской Премьер-лиги.

Канте перешёл в «Челси» из «Лестер Сити» в 2016 году. В нынешнем сезоне 31-летний французский полузащитник принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Лондонский «Челси» в шести матчах набрал 10 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (18).