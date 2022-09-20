Стало известно, почему «Матч ТВ» выступил против создания Кубка лиги РПЛ

Генеральный продюсер «Матч ТВ»рассказал, почему канал был против создания Кубка лиги РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Тащин Фото: gazprom-media.com

«При наличии чемпионата России и Кубка России появление ещё одного турнира размывало бы аудиторию — непонятно, за чем следить, какие турнирные значения у этого Кубка лиги. Не факт, что он был бы через год. Когда-то такой турнир уже был — продержался всего один сезон. Тогда в нём играли одни дублёры, скорее всего, сейчас было бы так же. Вряд ли клубы потянули бы три турнира, тем более когда один из них — с непонятной мотивацией и перспективами.

А был ли готов "Яндекс" производить трансляции? И что мешает "Яндексу" показывать те матчи Первой лиги, которые мы не показываем в федеральном эфире? Что мешает "Яндексу" заняться развитием ЮФЛ, М-лиги? У нас же не весь футбол на канале. Пусть пробуют. У меня нет понимания, почему они сразу решили зайти в Кубок лиги или Кубок России.

У нас было определённое количество матчей, денег, которые мы готовы платить. Более того, в той истории, где был "Яндекс", тоже были мы! Предполагалось, что трансляции просто будут делиться. В итоге РФС выбрал связку "Фонбет" + "Матч ТВ". Или что надо было сделать? "Яндексу" отдать? "Кинопоиск" ретранслирует канал "Матч ТВ", где можно будет посмотреть Кубок России. "Яндекс" бы показывал там же — по платной подписке. Где же тут популяризация футбола? Это была платная модель показа футбола. Для нас это невыгодная история: показывать 50 матчей или 25. А сейчас, скорее всего, мы покажем на федеральном канале даже больше 50 игр», — приводит слова Тащина «Чемпионат».