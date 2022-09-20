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    Стало известно, почему «Матч ТВ» выступил против создания Кубка лиги РПЛ

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    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, почему канал был против создания Кубка лиги РПЛ.

    Александр Тащин
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    Александр Тащин

    «При наличии чемпионата России и Кубка России появление ещё одного турнира размывало бы аудиторию — непонятно, за чем следить, какие турнирные значения у этого Кубка лиги. Не факт, что он был бы через год. Когда-то такой турнир уже был — продержался всего один сезон. Тогда в нём играли одни дублёры, скорее всего, сейчас было бы так же. Вряд ли клубы потянули бы три турнира, тем более когда один из них — с непонятной мотивацией и перспективами.

    А был ли готов "Яндекс" производить трансляции? И что мешает "Яндексу" показывать те матчи Первой лиги, которые мы не показываем в федеральном эфире? Что мешает "Яндексу" заняться развитием ЮФЛ, М-лиги? У нас же не весь футбол на канале. Пусть пробуют. У меня нет понимания, почему они сразу решили зайти в Кубок лиги или Кубок России.

  • Источник: «Матч ТВ» давал 300 млн рублей за показ Кубка РПЛ, но клубы решили, что это мало
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    • У нас было определённое количество матчей, денег, которые мы готовы платить. Более того, в той истории, где был "Яндекс", тоже были мы! Предполагалось, что трансляции просто будут делиться. В итоге РФС выбрал связку "Фонбет" + "Матч ТВ". Или что надо было сделать? "Яндексу" отдать? "Кинопоиск" ретранслирует канал "Матч ТВ", где можно будет посмотреть Кубок России. "Яндекс" бы показывал там же — по платной подписке. Где же тут популяризация футбола? Это была платная модель показа футбола. Для нас это невыгодная история: показывать 50 матчей или 25. А сейчас, скорее всего, мы покажем на федеральном канале даже больше 50 игр», — приводит слова Тащина «Чемпионат».

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