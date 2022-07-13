Источник: «Матч ТВ» давал 300 млн рублей за показ Кубка РПЛ, но клубы решили, что это мало

получил два предложения по спонсорству, сообщает Sports.ru

Агентство «Телеспорт» Петра Макаренко предлагало 2,6 миллиарда рублей за все права: телевидение и спонсорство, а также покрытие расходов на производство картинки (300 миллионов рублей) и проведение Суперфинала (от еды до безопасности).

Букмекерская компания BetBoom предложила 2 миллиарда рублей за пакет титульного и беттингового спонсора или 1,4 млрд только за беттинг-сегмент.

От «Матч ТВ» предложения сейчас нет, а ранее телеканал выступил против турнира.

По данным издания, «Матч ТВ» какое-то время назад предлагал за показ Кубка лиги 300 миллионов рублей. Топ-клубы посчитали предложение слишком низким.

Теперь «Матч ТВ» уже не просто не предлагает 300 миллионов рублей, а протестует против создания Кубка РПЛ.