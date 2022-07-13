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    Источник: «Матч ТВ» давал 300 млн рублей за показ Кубка РПЛ, но клубы решили, что это мало

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    Кубок Российской Премьер-лиги получил два предложения по спонсорству, сообщает Sports.ru.

    «Матч ТВ»
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    «Матч ТВ»

    Агентство «Телеспорт» Петра Макаренко предлагало 2,6 миллиарда рублей за все права: телевидение и спонсорство, а также покрытие расходов на производство картинки (300 миллионов рублей) и проведение Суперфинала (от еды до безопасности).

    Букмекерская компания BetBoom предложила 2 миллиарда рублей за пакет титульного и беттингового спонсора или 1,4 млрд только за беттинг-сегмент.

    От «Матч ТВ» предложения сейчас нет, а ранее телеканал выступил против турнира.

    По данным издания, «Матч ТВ» какое-то время назад предлагал за показ Кубка лиги 300 миллионов рублей. Топ-клубы посчитали предложение слишком низким.

    Теперь «Матч ТВ» уже не просто не предлагает 300 миллионов рублей, а протестует против создания Кубка РПЛ.

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