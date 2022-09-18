Добро пожаловать в Мадрид, где сойдутся мадридские команды — «Атлетико» и «Реал». За принципиальным противостоянием двух команд приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь! московскому времени.

До матча

«Атлетико»

Мадридский «Атлетико» по итогам пяти туров занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав десять очков. На счету подопечных Диего Симеоне три победы, одна ничья и одно поражение в текущем сезоне. В предыдущем туре «матрасники» на «Ванда Метрополитано» разгромили «Сельту» (4:1). В составе хозяев голами отличились Корреа, Де Пауль и Карраско. Еще один мяч был забит в результате автогола Нуньеса. Соотношение забитых и пропущенных голов мадридцев на данный момент составляет 9-4.

Во вторник подопечные Диего Симеоне проводили выездной матч против леверкузенского «Байера» во втором туре Лиги чемпионов. Матч для мадридцев сложился крайне неудачно — в заключительной десятиминутке игры «матрасники» пропустили дважды от Андриха и Диаби и потерпели первое поражение в группе (0:2).

«Реал»

Действующий чемпион Испании занимает второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Реал» отстает от «Барселоны» на один балл, но «сине-гранатовые» свой матч уже провели, где добились крупной победы над «Эльче» (3:0). В случае победы над «Атлетико» «сливочные» вновь возглавят таблицу Примеры. В предыдущем туре футболисты «Реала» добились разгромной победы над «Мальоркой» (4:1). Пропустив первыми на «Сантьяго Бернабеу» на 36-минуте игры, подопечные Карло Анчелотти сравняли счет на последней минуте первого тайма — отличился Вальверде. Во второй половине игры «Реал» еще трижды отправил мяч в сетку ворот «Сельты», добившись крупной победы. Винисиус, Родриго и Рюдигер записали в свой актив по голу. На данный момент разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 15-5.

В среду «Реал» принимал «Лейпциг» в рамках второго тура Лиги Чемпионов. До 80-й минуты на табло горели нули, но затем мадридцы взялись за дело и забили дважды, благодаря голам Вальверде и Асенсио. «Реал» выиграла оба матча на старте группового этапа Лиги чемпионов и единолично возглавил квартет F.

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги команды обменялись домашними победами. Всего за пять последних встреч «Реал» трижды обыгрывал «матрасников», на счету «Атлетико» одна победа. Еще один матч завершился вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Реал» с коэффициентом 2.26.