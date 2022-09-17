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    «Специя» обыграла «Сампдорию» в домашнем матче

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    «Специя» сыграла против «Сампдории» в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 11-й минуте поединка благодаря голу Абдельхамид Сабири, который потрясающе ударил издали и сделал счет 1:0. И уже на 12-й минуте Джейсон Мурильо отправил мяч в собственные ворота и сравнял счет — 1:1. Победный гол в матче был забит на 72- минуте МБалой Нзоло, который пробил по центру ворот — 2:1.

    Футбол. Италия. Серия А
    Специя — Сампдория 2:1
    Голы: 0:1 Абдельхамид Сабири (11'), 1:1 Джейсон Мурильо (автогол) (12'), 2:1 M'bala Nzola (72') Предупреждения: Алекс Феррари (23'), Симоне Бастони (42'), Гонсало Вильяр (43'), Виктор Коваленко (59'), Мехди Лери (70'), Филип Джуричич (79')

    «Специя» поднимается на 10-е место в турнирной таблице набрав 8 очков, а «Сампдория» остается на 19-м месте с 2-я балами в активе.

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