В 20:00 16.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Суперлиге Турции.

Последний матч между собой: «Коньяспор» — «Галатасарай» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Галатасарай» — «Коньяспор». Коэффициент ставки — 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Галатасарай»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Галатасарай — Коньяспор.

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