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    «Коньяспор» не проиграет в этом матче

    «Галатасарай» — «Коньяспор». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Суперлига Турции, 16 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Коньяспор»
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    Мауро Икарди
    «Галатасарай» на своем поле сыграет против «Коньяспора» в рамках 7-го тура Суперлиги Турции. Матч состоится 16 сентября, начало — 20:00 (мск). «Галатасарай» — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 16 Сентября 2022 года
    Галатасарай
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    •  Галатасарай 20:00 Коньяспор Коньяспор
  • Конья
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    «Галатасарай»

    «Львы» после 6-ти сыгранных матчей занимают 5-е место в турнирной таблице Суперлиги Турции набрав при этом 13 очков. Команда забила соперникам 7 голов, а в свои ворота пропустила — 4.

    В нынешнем сезоне у «Галатасарая» числится одно поражение, один ничейный результат и четыре победы. В последних двух турах чемпионата «львы» смогли обыграть таких соперников как «Газиантеп» со счетом 2:1 и «Косымпаша» со счетом 2:3.

    А за два тура до этого «Галатасарай» ездил в гости к «Трабзонспору» и в том матче команды не определив сильнейшего разошлись ничьей со счетом 0:0.

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    Из последних 5-ти домашних матчей «Галатасарай» один раз проиграл, дважды довольствовался ничейными результатами и два раза смог одержать победы.

    «Коньяспор»

    «Бело-зеленые» еще лучше стартовали в новом сезоне и сейчас занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Турции набрав 14 очков после 6-ти игр. Эта команда забила 7 голов и ни одного не пропустила.

    Единственным матчем в котором «Коньяспор» потерял очки, был поединок первого тура против «Башакшехира», где команды разошлись миром со счетом 0:0.

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    • После этого «бело-зеленые» победили во всех матчах таких соперников как «Истанбулспор» со счетом 0:4, «Фенербахче» со счетом 1:0, «Гиресунспор» со счетом 0:1 и «Хатайспор» со счетом 1:0.

    «Коньяспор» из последних 5-ти выездных матчей трижды смог одержат победы и два раза сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    На победу «Галатасарая» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают взять за 3.98, а победу «Коньяспора» — за 4.86.

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    Прогноз — Встречаются два сильных коллектива, которые показывают отличные результаты в новом сезоне. Но «Коньяспор» все же выглядит намного внушительнее и если не сможет добыть победу в матче, то уж точно не проиграет.

    Ставка — «Коньяспор» не проиграет за 2.11.

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    «Галатасарай» — «Коньяспор»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на футбол. «Коньяспор» не проиграет в этом матче
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