«Галатасарай» на своем поле сыграет против «Коньяспора» в рамках 7-го тура Суперлиги Турции. Матч состоится 16 сентября, начало — 20:00 (мск). «Галатасарай» — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Львы» после 6-ти сыгранных матчей занимают 5-е место в турнирной таблице Суперлиги Турции набрав при этом 13 очков. Команда забила соперникам 7 голов, а в свои ворота пропустила — 4.

В нынешнем сезоне у «Галатасарая» числится одно поражение, один ничейный результат и четыре победы. В последних двух турах чемпионата «львы» смогли обыграть таких соперников как «Газиантеп» со счетом 2:1 и «Косымпаша» со счетом 2:3.

А за два тура до этого «Галатасарай» ездил в гости к «Трабзонспору» и в том матче команды не определив сильнейшего разошлись ничьей со счетом 0:0.

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Из последних 5-ти домашних матчей «Галатасарай» один раз проиграл, дважды довольствовался ничейными результатами и два раза смог одержать победы.

«Коньяспор»

«Бело-зеленые» еще лучше стартовали в новом сезоне и сейчас занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Турции набрав 14 очков после 6-ти игр. Эта команда забила 7 голов и ни одного не пропустила.

Единственным матчем в котором «Коньяспор» потерял очки, был поединок первого тура против «Башакшехира», где команды разошлись миром со счетом 0:0.

После этого «бело-зеленые» победили во всех матчах таких соперников как «Истанбулспор» со счетом 0:4, «Фенербахче» со счетом 1:0, «Гиресунспор» со счетом 0:1 и «Хатайспор» со счетом 1:0.

«Коньяспор» из последних 5-ти выездных матчей трижды смог одержат победы и два раза сыграл вничью.

Прогноз и ставка

На победу «Галатасарая» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают взять за 3.98, а победу «Коньяспора» — за 4.86.

Прогноз — Встречаются два сильных коллектива, которые показывают отличные результаты в новом сезоне. Но «Коньяспор» все же выглядит намного внушительнее и если не сможет добыть победу в матче, то уж точно не проиграет.

Ставка — «Коньяспор» не проиграет за 2.11.