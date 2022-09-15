Тен Хаг: Роналду нужен был этот гол. Мы рады за него

Главный тренервыделил игру нападающегов матче Лиги Европы против(2:0).

37-летний португалец забил первый гол в нынешнем сезоне.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Шерифом».

Английская команда одержала победу со счетом 2:0 во втором туре группового этапа Лиги Европы. Голами отличились Джейдон Санчо и Криштиану Роналду, для португальца это первый мяч в сезоне.

«огда Рафа Варан на поле, он в качестве лидера руководит одноклубниками, помогая им занимать правильные позиции.

Я очень рад за Санчо. Еще один гол, он уже забил много голов на предсезонке, и, кажется, у него три гола в сезоне.

Он действует очень хорошо. Но я думаю, что он может стать намного сильнее, потому что у него очень много навыков.

Роналду нужен был этот гол. Много раз [в этом сезоне] он был близок, он очень этого хотел. Мы рады за него, и команда хотела подарить ему гол. Ты всегда знаешь, что Криштиану забьет пенальти.

Тяжелое начало. Соперник играл очень прямолинейно и выиграл слишком много подборов на первых минутах.

Но после определенного периода мы заиграли лучше, в нашей игре появилась глубина, и мы забили отличный гол», — сказал тен Хаг клубному каналу.

«Манчестер Юнайтед» с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая испанскому клубу «Реал Сосьедад» (6 очков).