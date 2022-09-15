Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ференцварошем»

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Всего в списке на игру против команды Станислава Черчесова значатся 24 футболиста.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Монако» — «Ференцварош»
В первом туре «Монако» выиграл на выезде у сербской «Црвены Звезды» (1:0), а «Ференцварош» одержал домашнюю победу над турецким «Трабзонспором» (3:2).
Матч «Монако» — «Ференцварош» пройдет 15 сентября, начало — в 19:45 мск.
Головин в текущем сезоне провел в чемпионате Франции шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.