Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ференцварошем»

Полузащитниквключен в заявкуна матч противво втором туре группового этапа Лиги Европы.

Всего в списке на игру против команды Станислава Черчесова значатся 24 футболиста.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Монако» — «Ференцварош»

В первом туре «Монако» выиграл на выезде у сербской «Црвены Звезды» (1:0), а «Ференцварош» одержал домашнюю победу над турецким «Трабзонспором» (3:2).

Матч «Монако» — «Ференцварош» пройдет 15 сентября, начало — в 19:45 мск.

Головин в текущем сезоне провел в чемпионате Франции шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.