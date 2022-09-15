«Монако» сыграет на своем поле с «Ференцварошем» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 19:45 мск. «Монако» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

У «Монако» начало сезона выдалось куда менее приятным. Во-первых, хозяева не прошли в групповой этап Лиги чемпионов, уступив дорогу ПСВ.

В чемпионате монегаски начали с победы над «Страсбургом» (2:1), но на этом успехи прервались. Далее была ничья с «Ренном» (1:1) и крупное поражение дома от «Ланса» (1:4).

Коэффициенты матча Монако — Ференцварош 1X2Новым игрокам 1.404.907.80Фрибет$40

Определенным успехом можно назвать гостевую ничью с ПСЖ (1:1), хотя затем клуб уступил дома «Труа» (2:4). И все же, в прошлых турах он обыграл «Ниццу» (1:0) и «Лион» (2:1).

Все прогнозы на Лигу Европы

В таблице «Монако» занимает 7 место. После 7 туров коллектив, который в первом туре группового этапа Лиги Европы обыграл «Црвену Звезду» (1:0), имеет 11 набранных очков.

«Ференцварош»

«Ференцварош» победил в стартовом туре Лиги Европы на своем поле «Трабзонспор» (3:2).

Коллектив в своем чемпионате стартовал блестяще. Команда находится на законном 1 месте в турнирной таблице.

Вот и минувший тур команда провела великолепно. «Ференцварош» на своем поле смел с газона «Кишварда» (3:0).

Клуб из Будапешта блестяще выглядит в атаке. В 6 матчах чемпионата Венгрии забито уже 18 мячей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,75.

наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.