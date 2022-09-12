Лига 1: Итоги 7-го тура

«Париж» и «Марсель» продолжают идти очко в очко во внутреннем первенстве. «Лорьян» и «Монако» сбивают с чемпионского пути «Лион».

Изменения в турнирной таблице

Первая тройка французской Лиги 1 осталась неизменной после матчей 7-го тура.

В Топ-4 ворвался «Лорьян» (с 6-го на 4-е). В последних двух матчах клуб одержал победы. А вот экс-претендент на золото — «Лион» потерял позиции после двух поражений (с 4-го на 5-е место).

В плюсе остались ещё 4 клуба: «Ренн» поднялся с 9-го на 6-е, «Монако» (с 10-го на 7-е), «Тулуза» (с 15-го на 11-е), «Ницца» (с 16-го на 12-е).

Календарь и таблица Лиги 1

Остальные команды Лиги 1 скатились вниз по турнирной таблице: «Лилль» (с 5-го на 8-е), «Клермон» (с 8-го на 9-е), «Монпелье» (с 7-го на 10-е), «Труа» (с 13-го на 11-е), «Осер» (с 12-го на 14-е), «Нант» (с 13-го на 15-е), «Реймс» (с 14-го на 16-е).

Без изменений осталась зона вылета. В опасности находятся «Страсбург», «Брест», «Анже» и «Аяччо».

Лидеры Лиги 1

«ПСЖ» и «Марсель» — лидеры французского чемпионата. В 7 матчах команды набрали по 19 очков. А это 6 побед и 1 ничья. Оба клуба идут пока без поражений.

«Париж» в 7-м туре французского первенства с минимальным счётом переиграл одного из аутсайдеров «Брест» (1:0). Единственный и победный гол на 30-й минуте забил Неймар.

Неймар globallookpress.com

«Марсель» старается не отпускать чемпиона в отрыв. Так «провансальцы» обыграли «Лилль» (2:1).

Состав преследователей

По итогам матчей 7-го тура главным преследователем «Парижа» и «Марселя» является «Ланс».

«Кроваво-золотые» на своём поле вырвали победу у «Труа» со счётом 1:0. Так «Ланс» набрал 17 очков и расположился на 3 месте в турнирной таблице. Отставание составляет 2 очка.

В чемпионскую гонку включился «Лорьян». Ещё недавно «оранжево-чёрных» никто не воспринимал всерьез.

Однако после победы над «Лионом» в отложенном матче 2-го тура (3:1) и виктории над «Нантом» (3:2) в календарной встрече 7-го игрового дня, «Лорьян» включился в борьбу за топовые места. У команды 16 баллов.

Ляказетт globallookpress.com

А вот «Лион» притормозил и сильно. Команда потерпела два поражения кряду, что и выбило из колеи «олимпийцев».

После неудачного поединка с «Лорьяном», последовало ещё одно гостевое поражение. На этот раз от «Монако» (1:2).

Тур № 8

У «Лиона» есть все шансы всё исправить. В 8-м туре «олимпийцы» на своём поле примут чемпиона Франции — «Париж».

Ещё один лидер Лиги 1 — «Марсель» дома сыграет против «Ренна». Идущий на 3-м месте «Ланс» будет гостить у «Нанта». А «Лорьян» попытается закрепиться в группе лидеров. Для этого нужно обыграть на выезде «Осер».

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи 8-го игрового дня французского чемпионата пройдут с 16 по 18 сентября. Затем наступит пауза. Клубный футбол во Францию вернётся 30 сентября.