Симеоне: С большим уважением отношусь к немецким командам

Главный тренерподелился ожиданиями от матча с леверкузенскимв рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«С большим уважением отношусь к немецким командам. У них очень сильный настрой, они мощны, не рассыпаются в обороне и бьются на поле.

"Байер" был таким в последний раз, когда мы с ним играли. Мне понравилась его игра против "Брюгге". "Байер" уступил, но заслуживал большего», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Наставник «матрасников» также высказался об игре полузащитника Акселя Витселя в центре обороны.

«Он очень полезен для нас в этом качестве, и эта позиция подходит ему. Он здорово пасует вперед. Немногие могут так точно отдавать передачи между линиями.

Знаю, что он пришел сюда, чтобы играть в средней линии. Посмотрим, что будет в ходе сезона. Но пока он отлично справляется со своей ролью в защите», — сказал он.