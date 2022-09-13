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    Симеоне: С большим уважением отношусь к немецким командам

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча с леверкузенским «Байером» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «С большим уважением отношусь к немецким командам. У них очень сильный настрой, они мощны, не рассыпаются в обороне и бьются на поле.

    "Байер" был таким в последний раз, когда мы с ним играли. Мне понравилась его игра против "Брюгге". "Байер" уступил, но заслуживал большего», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Наставник «матрасников» также высказался об игре полузащитника Акселя Витселя в центре обороны.

    «Он очень полезен для нас в этом качестве, и эта позиция подходит ему. Он здорово пасует вперед. Немногие могут так точно отдавать передачи между линиями.

    Знаю, что он пришел сюда, чтобы играть в средней линии. Посмотрим, что будет в ходе сезона. Но пока он отлично справляется со своей ролью в защите», — сказал он.

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