Балахнин: России необходимо перейти в Азиатскую конфедерацию

Тренерсчитает, что РФС стоит подумать насчет временного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«На мой взгляд, нам необходимо перейти в Азиатскую конфедерацию. Не могу представить, как наша сборная может в данный момент, например, в Англию полететь и провести там матч. Или в любую другую европейскую страну.

В Азии все будут тебя встречать, там все будут довольны, за исключением нескольких стран. Да и к тому же футболистам необходима игровая практика», — приводит слова экс-тренера сборной России «Газета.Ru».

Напомним, в конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую национальную команду от участия в международных матчах.