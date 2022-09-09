«Урал» подписал сербского форварда

Нападающийперешел из «Олимпиакоса» в «Урал».

Екатеринбургский клуб внес 25-летнего игрока в заявку на сайте РПЛ. Сумма трансфера Ранджеловича не разглашается. Также неизвестен срок контракта футболиста. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

Сезон-2021/22 серб провел в аренде в «Леганесе», за который забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 37 матчах.

В текущем сезоне на его счету мяч и голевая передача в трех матчах чемпионата Греции, также он провел четыре игры в квалификации Лиги Европы.