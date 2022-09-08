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    Вингер «Зенита» Михайлов перешел в «Пари НН» на правах аренды

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    «Пари Нижний Новгород» на своем официальном сайте сообщил о том, что 19-летний полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов проведёт сезон-2022/2023 в аренде, защищая их цвета.

    Ярослав Михайлов
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    Ярослав Михайлов

    Михайлов является воспитанником академии «сине-бело-голубых». В официальных матчах за основную команду «Зенита» он участия не принимал. Сезон-2021/2022 Ярослав провёл в аренде в немецком «Шальке-04» (Гельзенкирхен). Там он сыграл 10 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу, вместе с командой став победителем второй Бундеслиги.

    После восьми туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» с девятью очками занимает 11-е место. В следующем матче нижегородцы сыграют с грозненским «Ахматом».

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