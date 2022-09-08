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    «МЮ» проиграл «Реал Сосьедаду» в Лиге Европы

    «МЮ» — «Реал Сосьедад»: 0:1, обзор голов

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    В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Реал Сосьедада» — 0:1.

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    На 59-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Давид Сильва наносил удар из пределов штрафной «Юнайтед», Мартинес пытался заблокировать мяч, который в итоге от бедра угодил в руку.

    Брайс Мендес с «точки» мощно пробил в угол ворот, де Хеа хоть и угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

    В другом матче группы Е молдавский «Шериф» одержал гостевую победу над «Омонией» — 3:0.

    Счет в матче был открыт на 2-й минуте. Коваль из ворот выполнил длинную передачу вперёд на ход к воротам «Омонии», где удалось зацепится за мяч Рашиду Аканби, он убежал от защитников и вышел один на один с вратарём, покатив мяч в левый угол.

    На 53-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Адам Ланг сыграл рукой в своей штрафной площади. Ияйи Атьемвен уверенно выполнил удар с одиннадцати метровой отметки. Мяч полетел сильным ударом в правый угол ворот, голкипер угадал с углом, но спасти свою команду не сумел.

    На 76-й минуте Аканби ворвался в чужую штрафную с левого фланга и сделал удобный пас на Мухамед Диопа, которому оставалось только лишь подставить мяч в сторону ворот.

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