«МЮ» — «Реал Сосьедад»: 0:1, обзор голов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европыпотерпел домашнее поражение от— 0:1.

На 59-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Давид Сильва наносил удар из пределов штрафной «Юнайтед», Мартинес пытался заблокировать мяч, который в итоге от бедра угодил в руку.

Брайс Мендес с «точки» мощно пробил в угол ворот, де Хеа хоть и угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

В другом матче группы Е молдавский «Шериф» одержал гостевую победу над «Омонией» — 3:0.

Счет в матче был открыт на 2-й минуте. Коваль из ворот выполнил длинную передачу вперёд на ход к воротам «Омонии», где удалось зацепится за мяч Рашиду Аканби, он убежал от защитников и вышел один на один с вратарём, покатив мяч в левый угол.

На 53-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Адам Ланг сыграл рукой в своей штрафной площади. Ияйи Атьемвен уверенно выполнил удар с одиннадцати метровой отметки. Мяч полетел сильным ударом в правый угол ворот, голкипер угадал с углом, но спасти свою команду не сумел.

На 76-й минуте Аканби ворвался в чужую штрафную с левого фланга и сделал удобный пас на Мухамед Диопа, которому оставалось только лишь подставить мяч в сторону ворот.