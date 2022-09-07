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    Пиоли прокомментировал ничью с «Зальцбургом»

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался после ничьей с «Зальцбургом» (1:1).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы могли бы выступить лучше. Это хороший результат и хорошая игра, но это не наш лучший уровень. Футболисты недовольны игрой. Нам не хватило скорости в построении, они хорошо начали, мы отбивались до конца, но чего-то не хватило для победы.

    Другого результата в группе мы не ожидали, но он показывает, насколько непредсказуем футбол. Следующая игра имеет для нас решающее значение», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

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    В следующем туре команда «Милан» на своем поле примет загребское «Динамо» 14 сентября, а «Зальцбург» в этот же день сыграет в гостях с «Челси».

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