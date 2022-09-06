Стало известно, кто может занять должность гендиректора «Химок»

является фаворитом на должность генерального директорапосле ухода Дмитрия Ульянова, сообщает «Матч ТВ».

Оленев был заместителем у члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, когда тот был министром по физической культуре и спорту Московской области. Также он возглавлял Дирекцию по спортивным мероприятиям.

Ульянов ранее сообщил, что покинет пост гендиректора «Химок».

Информацию о возможном назначении Оленева также подтвердил «Матч ТВ».

«Николай Сергеевич уже принимает дела, он находится в офисе клуба, знакомится с персоналом. 10 сентября он должен официально вступить в должность», — сказал источник издания.

«Химки» набрали семь очков и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.