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    Юран: Иногда слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с «Химками»

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал неудачные результаты подмосковного клуба.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Юран был уволен из «Химок» в начале августа. Под его руководством команда набрала семь очков в четырех турах РПЛ. После этого «Химки» потерпели четыре поражения. После отставки Николая Писарева третьим главным тренером подмосковного клуба в этом сезоне стал Спартак Гогниев.

    «Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.

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    • Есть ли у меня предложения? Все в стадии переговоров. Надеюсь, в ближайшее время все прояснится. Речь идет об РПЛ», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

    Ранее Юран заявил, что в скором времени возглавит клуб российской Премьер-лиги.

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