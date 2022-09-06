Юран: Иногда слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с «Химками»

Бывший главный тренер «Химок»прокомментировал неудачные результаты подмосковного клуба.

Юран был уволен из «Химок» в начале августа. Под его руководством команда набрала семь очков в четырех турах РПЛ. После этого «Химки» потерпели четыре поражения. После отставки Николая Писарева третьим главным тренером подмосковного клуба в этом сезоне стал Спартак Гогниев.

«Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.

Есть ли у меня предложения? Все в стадии переговоров. Надеюсь, в ближайшее время все прояснится. Речь идет об РПЛ», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Ранее Юран заявил, что в скором времени возглавит клуб российской Премьер-лиги.