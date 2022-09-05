Юран отреагировал на слухи о возможном назначении в «Локомотив»

Сергей Юран Фото: globallookpress.com
«Давайте не будем пока ничего обсуждать», — сказал 53-летний специалист, слова которого приводит «Матч ТВ».
В понедельник, 5 сентября, «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера в связи с неудовлетворительными результатами.
Юран в начале августа был уволен из «Химок», несмотря на то, что команда в четырех матчах под его руководством набрала семь очков и сыграла вничью с «Зенитом».
Напомним, сообщалось, что «Локомотив» также рассматривает кандидатуру главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.
«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.