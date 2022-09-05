Юран отреагировал на слухи о возможном назначении в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Химок»не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он может возглавить

«Давайте не будем пока ничего обсуждать», — сказал 53-летний специалист, слова которого приводит «Матч ТВ».

В понедельник, 5 сентября, «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера в связи с неудовлетворительными результатами.

Юран в начале августа был уволен из «Химок», несмотря на то, что команда в четырех матчах под его руководством набрала семь очков и сыграла вничью с «Зенитом».

Напомним, сообщалось, что «Локомотив» также рассматривает кандидатуру главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.