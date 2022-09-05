«Торино» — «Лечче»: счет 1:0, обзор голов

Никола Влашич Фото: globallookpress.com
Ранее Влашич забивал в ворота «Аталанты» (1:3) и «Кремонезе» (2:1). Таким образом, он забивает уже третью игру подряд.
Полузащитник Алексей Миранчук в этйо встрече участия не принимал. У него повреждение.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Лечче 1:0
Гол: 1:0 Никола Влашич (40') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Перр Схюрс (Алессандро Буонджорно, 65'), Рикардо Родригес, Валентин Лацаро (Ола Эйна, 81'), Саша Лукич, Emirhan İlkhan (Кароль Линетти, 64'), Мергим Войвода, Никола Влашич, Пьетро Пеллегри (Антонио Санабрия, 81'), Неманья Радоньич Лечче: Ассан Сесай (Лоренцо Коломбо, 65'), Ламек Банда (Марчин Листковски, 65'), Кристиян Бистрович (Pablo Rodriguez, 74'), Joan Gonzalez (Кристоффер Аскильдсен, 84'), Федерико Ди Франческо (Реми Уден, 46'), Мортен Юльманн, Antonino Gallo, Federico Baschirotto, Алессандро Туйя, Валентен Жендрей, Владимиро Фальконе Предупреждения: Emirhan İlkhan (53'), Мортен Юльманн (53'), Перр Схюрс (57')
«Торино» набрал 10 очков и поднялся на 6 место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» с 2 баллами располагается на 17 позиции.