Икарди в ближайшее время подпишет контракт с турецким клубом

Нападающий «ПСЖ»должен уже на этой неделе подписать соглашение с турецким «Галатасараем».

По информации Fanatik, 29-летний аргентинский футболист должен 7 сентября официально перебраться в турецкий клуб на правах арендного соглашения, а «ПСЖ» будет платить игроку большую часть зарплаты.

Напомним, что трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.

Нападающий перешел в «ПСЖ» из «Интера» в 2019 году на правах аренды, а через год был приобретен на постоянной основе за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.