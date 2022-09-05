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    Икарди в ближайшее время подпишет контракт с турецким клубом

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    Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди должен уже на этой неделе подписать соглашение с турецким «Галатасараем».

    Мауро Икарди
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    Мауро Икарди

    По информации Fanatik, 29-летний аргентинский футболист должен 7 сентября официально перебраться в турецкий клуб на правах арендного соглашения, а «ПСЖ» будет платить игроку большую часть зарплаты.

    Напомним, что трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.

    Нападающий перешел в «ПСЖ» из «Интера» в 2019 году на правах аренды, а через год был приобретен на постоянной основе за 50 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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