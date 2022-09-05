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    Галатасарай — Газишехир. Смотреть онлайн в прямом эфире

    05.09.2022 в 21:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Галатасарай — Газишехир

    Футбол Галатасарай
    В 21:00 05.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Галатасарай — Газишехир в турецской футбольной Суперлиге.

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    Последний матч между собой: «Газишехир» — «Галатасарай» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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