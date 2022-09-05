«Галатасарай» на своем поле сыграет против «Газиантепа» в рамках 5-го тура Суперлиги Турции. Матч состоится 5 сентября, начало — 21:00 (мск). «Галатасарай» — «Газиантеп»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Львы» не очень хорошо начали новый сезон Суперлиги Турции и в данный момент занимают 8-е место в турнирной таблице набрав 7 очков после 4-х сыгранных матчей. Команда забивала своим соперникам 2 раза, а пропустила — 1.

В первом туре «Галатасарай» ездил в гости к «Антальяспору» и смог там одержать минимальную победу над соперником со счетом 0:1. После этого «львы» уже на своем поле принимали «Гиресунспор» и потерпели поражение так же со счетом 0:1.

В третьем туре «Галатасарай» смог справиться с «Умраниеспором» опять таки в выездном матче и с таким же счетом 0:1. А в последнем туре Суперлиги «львы» не определили сильнейшего с «Трабзонспором» обменявшись голами команды разошлись ничьей — 1:1.

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Из последних 5-ти домашних матчей «Галатасарай» один раз потерпел поражение, два раза смог одержать победы и два раза провел ничейные поединки.

«Газиантеп»

«Соколы» намного лучше стартовали в новом сезоне и в данный момент занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Турции набрав 10 очков после 4-х игр. Этот коллектив забил 9 голов, а пропустил — 4.

Единственная осечка «Газиантепа» в новом сезоне была в первом туре в матче с «Сивасспором», где команды обменявшись голами разошлись ничьей со счетом 1:1.

А в остальных поединках «соколы» уверенно забрали очки у таких соперников как «Анкарагюджю» со счетом 1:0, «Хатайспор» со счетом 1:2 и «Антальяспор» со счетом 5:2.

«Газиантеп» из последних 5-ти выездных матчей дважды одержал победы, один раз сыграл вничью и два раза проиграл своим соперникам.

Прогноз и ставка

На победу «Галатасарая» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.34, а победу «Газиантепа» — за 5.65.

Прогноз - «Галатасарай» хоть и более опытный коллектив, но в последнее время очень расстраивает своими результатами чего не скажешь про «Газиантеп», который уверенно набирает очки. Поэтому ив этом матче «соколы» если не выиграют, то точно не проигрывают сопернику.

Ставка - «Газиантеп» не проиграет за 2.40.