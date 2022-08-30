Хадсон-Одои перешел из «Челси» в «Байер»

Каллум Хадсон-Одои Фото: globallookpress.com
Стороны заключили арендное соглашение сроком на один сезон.
«В лице Каллума Хадсона-Одои мы подписали быстрого и напористого нападающего. Он принёс в себе те качества, которые помогут нам.С ним наша атакующая игра приобретает еще один особый компонент. Мы очень рады, что этот трансфер удался», — сказал спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.
Отмечается, что лондонский «Челси» сможет воспользоваться пунктом контракта и вернуть футболиста в команду в январе.
Хадсон-Одои — воспитанник «Челси». Всю карьеру он провёл в лондонском клубе, а по ходу нынешнего сезона ещё не появлялся на поле в матчах английской Премьер-лиги (АПЛ). Соглашение между сторонами истекает через два года.