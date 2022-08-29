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    АПЛ: Итоги 4-го тура

    Топ-клубы английской Премьер-лиги подтвердили класс. 4-й игровой день завершился без сенсационных результатов

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    «Арсенал» — «Фулхэм». Матч 4-го тура чемпионата Англии
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    «Арсенал» — «Фулхэм». Матч 4-го тура чемпионата Англии
    «Арсенал» сохранил лидерство в английском чемпионате. В группе преследователей «Ман Сити», «Тоттенхэм» и открытие сезона «Брайтон». «Челси», МЮ и «Ливерпуль» уверенно движутся вверх по турнирной таблице.

    Изменения в турнирной таблице

    Матчи 4-го тура АПЛ — всё. На своих местах остались лидеры — «Арсенал» (1 место) и «Манчестер Сити» (2 место).

    В четвёрку сильнейших включились «Тоттенхэм» (3 место) и «Брайтон» (4 место). Эти команды сместили с 3-й строчки «Лидс».

    Календарь и таблица АПЛ

    Стремительный взлёт показал лондонский «Челси». «Аристократы» сразу на 6 позиций взмыли вверх. Команда после 4-х туров занимает 6 место.

    После провального старта радует результатом «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» поднялись с 14-го на 8-е место в турнирной таблице.

    +7 строчек для «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» уже на 9 позиции АПЛ. А «Вест Хэму» удалось покинуть зону вылета. «Молотобойцы» с последнего места поднялись на 16 место.

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    • По итогам 4-х туров сразу 10 клубов покатились вниз в «турнирке»:

    «Брентфорд» — с 8 на 10;

    «Фулхэм» — с 7 на 11;

    «Кристал Пэлас» — с 9 на 12;

    «Саутгемптон» — с 11 на 13;

    «Ноттингем Форест» — с 10 на 14;

    «Астон Вилла» — с 13 на 15;

    «Борнмут» — с 15 на 17;

    «Эвертон» с 17 на 18;

    «Вулверхэмптон» с 18 на 19;

    «Лестер» с 19 на 20.

    Лидер гонки

    В чемпионской гонке АПЛ лидирует «Арсенал». «Канониры» сохранили за собой лидерство после победы над «Фулхэмом» (2:1).

    «Оружейники» одержали волевую победу над соперником. В составе «Арсенала» отличились Мартин Эдегор и Дос Сантос Магальяйнс.

    Мартин Эдегор, игрок «Арсенала»
    globallookpress.com

    В этом сезоне «Арсенал» показывает 100% результат. В 4-х матчах лондонский коллектив одержал 4 победы. Также за «канонирами» числятся виктории над соперниками из «Борнмута» (3:0), «Лестера» (4:2) и «Кристал Пэласа» (2:0).

    Преследователи «Арсенала»

    За лондонским клубом пытаются угнаться сразу три клуба. Лидера АПЛ от преследователей отделяют всего лишь 2 очка.

    На 2-м месте идёт действующий чемпион «Манчестер Сити». «Небесно-голубые» совершили камбэк в поединке против «Кристал Пэлас» (4:2).

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    • Волевую победу МС одержал после того как уступал в счёте 0:2. Все голы футболисты Хосеп Гвардиолы забили во второй половине встречи.

    Сначала Берндарду Силва сократил отставание до минимума. А затем на футбольную арену вышел Эрлинг Холанн. Норвежский форвард оформил хет-трик, забив голы с 62 по 81 минуты.

    В этом сезоне МС уже одержал 3 победы. Также числятся виктории над клубами «Борнмут» (4:0) и «Вест Хэм» (2:0). Сити потерял очки только в игре против «Ньюкасла» (3:3).

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    • 3 строчка за «Тоттенхэмом». «Шпоры» включились в группу преследователей после гостевой победы над командой «Ноттингем Форест» (2:0). Дубль в составе лондонцев оформил Гарри Кейн.

    «Тоттенхэм» в этом сезоне уже успел обыграть «Саутгемптон» (4:1) и «Вулверхэмптон» (1:0). Плюс была ничья в битве Лондона против «Челси» (2:2).

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    Топ-4 клубов АПЛ замыкает открытие этого сезона «Брайтон». «Чайки» также как и МС с «Тоттенхэмом» набрали в чемпионате Англии 10 очков и отстают от лидера «Арсенала» на 2 очка.

    В минувшем туре АПЛ «Брайтон» с минимальным счётом обыграл уже 5-ю команду чемпионата — «Лидс» (1:0). Победный гол забил Грос на 66-й минуте.

    «Челси» и его работа над ошибками

    «Аристократы» реабилитировались после неудачной игры с «Лидсом». Напомним, «Челси» в матче 3-го тура крупно проиграли этому клубу со счётом 0:3.

    В 4-м игровом дне «Челси» смог провести работу над ошибками и обыграл последнюю команду АПЛ — «Лестер Сити» (2:1).

    Томас Тухель, главный тренер «Челси»
    globallookpress.com

    В составе лондонской команды дублем отметился Стерлинг. Второй матч подряд «Челси» остается в меньшинстве. В поединке против «Лестера» удаление схлопотал Галлахер. А в игре с «Лестером» красную карточку перед собой увидел Кулибали.

    «Челси» подправил ситуацию в турнирной таблице. «Лондонцы» набрали 7 очков и поднялись на 6 место в АПЛ. От «Арсенала» отставание составляет 5 баллов.

    Возрождение «красных дьяволов»

    «Манчестер Юнайтед» буквально возрождается. «Красные дьволы» добиваются в чемпионате Англии второй победы подряд. За 2 тура МЮ буквально взлетает с 20-го на 8 место в турнирной таблице.

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  • 24/08/2022

    • После важной победы над «Ливерпулем» (2:1), футболисты МЮ переиграли «Саутгемптон» (1:0). Победный и единственный мяч в 4-м туре забил Фернандеш на 55-й минуте.

    Напомним, что МЮ в стартовых турах английского чемпионата потерпел два поражения от «Брентфорда» (0:4) и «Брайтона» (1:2).

    Голепад от «Ливерпуля»

    Ещё одно разочарование старта сезона постепенно начинает исправляться. Футболистов «Ливерпуля» наконец прорвало. Команда одержала первую победу в сезоне, да ещё какую.

    Команда Юргена Клоппа разнесла в пух и прах «Борнмут» (9:0). Дублями отметились Фирмино и Диас.

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    • По голу на свой счёт записали Эллиотт, Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Карвалью. Плюс автогол от «Борнмута».

    После этой победы «Ливерпуль» набрал 5 очков и поднялся на 9 место в таблице.

    Спасение «Вест Хэма»

    Первую победу в чемпионате Англии одержал «Вест Хэм». «Молотобойцы» обыграли «Астон Виллу» (1:0). Победный гол за лондонский клуб забил Форнальс на 74-й минуте матча.

    Дэвид Мойес, главный тренер «Вест Хэма»
    globallookpress.com

    После этой победы «Вест Хэм» покинул опасую зону. С последнего 20-го места команда поднялась на спасительное 16-е. Ранее «молотобойцы» потерпели 3 поражения от «Брайтона» (0:2), «Ноттингем Фореста» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:2).

    Новый тур

    Матчи 5-го тура АПЛ пройдут не в выходные, а посреди недели — с 30 августа по 1 сентября.

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    Лидер Премьер-лиги «Арсенал» дома примет «Астон Виллу» (31 августа), МС примет «Ноттингем Форест» (31 августа), у «Тоттенхэма» будет гостевой выезд к «Вест Хэму» (31 августа).

    Все прогнозы на АПЛ

    Будет шанс подправить ситуацию в таблице у грандов английского футбола. «Челси» отправится в гости к «Саутгемптону» (игра 30 августа), «Ливерпуль» примет «Ньюкасл» (31 августа), а «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Лестера» (1 сентября).

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