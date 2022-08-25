Нападающий «Маккаби» Перица отказался переходить в «Сочи»

Хорватский форвард «Маккаби» из Тель-Авиваотклонил предложение «Сочи» о переходе в российский клуб.

Как сообщает walla.co.il, сочинцы предлагали игроку зарплату в 700 тысяч евро за сезон, однако хорват не соблазнился на такие условия.

Сообщается, что действующее соглашение Перицы с «Маккаби» рассчитано до лета 2023 года. По контракту он зарабатывает 400 тысяч в год. Сейчас форвард хочет пролонгировать соглашение с командой из Тель-Авива на улучшенных условиях, поскольку его всё устраивает в Израиле.

В минувшем сезоне чемпионата Израиля бывший игрок «Задара», НАКа, «Удинезе», «Фрозиноне», «Касымпаши», «Мускрона» и «Уотфорда» Стипе Перица принял участие в десяти матчах, в которых забил шесть мячей.