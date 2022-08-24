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    «Локомотив» интересуется полузащитником Норманном

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    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн попал в сферу интересов «Локомотива». Московская команда рассматривая его в качестве замены проданному «Ницце» Алексису Бека-Бека. Об этом сообщает «СЭ».

    Матиас Норманн
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    Матиас Норманн

    Сейчас футболист готовится к сезону в Норвегии. Недавно 26-летний игрок едва не оказался в «Лечче», однако в итоге сделка сорвалась. Итальянский клуб объявил, что это произошло из-за затянувшейся регистрации игрока.

    При этом для переходов внутри России не действует правило о возможности бесплатно приостанавливать контракты, так что «Локомотиву» надо будет договориться как с Норманном, так и с «Ростовом».

    26-летний Норманн стал игроком российской команды в январе 2019 года. В 56 матчах Матиас забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

    Минувший сезон Норманн провёл на правах аренды в английском «Норвиче», но не сумел помочь команде избежать вылета из английской Премьер-лиги (АПЛ). Позднее англичане отказались выкупать трансфер футболиста.

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