В «Лансе» подтвердили переговоры Ганаго со «Спартаком»

Игнатиус Ганаго Фото: globallookpress.com
«Я знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со "Спартаком". Но клуб пока не сделал нам официальное предложение.
На данный момент мы никак не контактируем со Спартаком», — сказал Гизольфи Sport24.
По информации СМИ, в услугах Ганаго также заинтересованы «Галатасарай» и «Олимпиакос».
Кроме того, 23-летнего форварда хотел арендовать «Краснодар», однако французский клуб отказал, так как рассчитывает продать игрока.
Ганаго забил 5 голов в 28 матчах чемпионата Франции в прошлом сезоне.