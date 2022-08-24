В «Лансе» подтвердили переговоры Ганаго со «Спартаком»

Спортивный директорпрокомментировал информацию об интересе московскогок нападающему команды

«Я знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со "Спартаком". Но клуб пока не сделал нам официальное предложение.

На данный момент мы никак не контактируем со Спартаком», — сказал Гизольфи Sport24.

По информации СМИ, в услугах Ганаго также заинтересованы «Галатасарай» и «Олимпиакос».

Кроме того, 23-летнего форварда хотел арендовать «Краснодар», однако французский клуб отказал, так как рассчитывает продать игрока.

Ганаго забил 5 голов в 28 матчах чемпионата Франции в прошлом сезоне.