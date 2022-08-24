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    В «Лансе» подтвердили переговоры Ганаго со «Спартаком»

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    Спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи прокомментировал информацию об интересе московского «Спартака» к нападающему команды Игнатиусу Ганаго.

    Игнатиус Ганаго
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    Игнатиус Ганаго

    «Я знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со "Спартаком". Но клуб пока не сделал нам официальное предложение.

    На данный момент мы никак не контактируем со Спартаком», — сказал Гизольфи Sport24.

    По информации СМИ, в услугах Ганаго также заинтересованы «Галатасарай» и «Олимпиакос».

    Кроме того, 23-летнего форварда хотел арендовать «Краснодар», однако французский клуб отказал, так как рассчитывает продать игрока.

    Ганаго забил 5 голов в 28 матчах чемпионата Франции в прошлом сезоне.

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