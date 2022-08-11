начнут матч в 20:30 в квалификации Лиги конференций, 11.08.2022.

Последний матч между собой: «Заря» — «КСУ» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «КСУ» — «Заря» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

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