«Манчестер Сити» близок к подписанию защитника «Андерлехта»

«Манчестер Сити» в скором времени закроет сделку по приобретению защитника бельгийского «Андерлехта»

Трансфер оценивается в сумму около десяти миллионов евро, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо. Стороны уже обсуждают последние детали, после чего сделка будет завершена.

Отмечается, что «Сити» первоначально планировал отдать 21-летнего футболиста в аренду в «Жирону», но теперь клуб рассматривает возможность сохранения Гомеса в составе первой команды.

В прошлом сезоне защитник провел за «Андерлехт» 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 15 голевых передач.