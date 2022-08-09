«Вест Бромвич» сыграл вничью с «Уотфордом», Сарр не забил пенальти

Счет на 12-й минуте открыли гости. Исмаила Сарр получил мяч в центре поля и затем сразу же пробил в левый угол ворот. Баттон далеко вышел к линии штрафной площади и не успел вернуться назад.
В добавленное к первому тайму время «дрозды» отыгрались. Игроки «Вест Бромвича» развили атаку по левой половине поля, которая завершилась забросом в центр штрафной площади от Диангана на Ахерна-Гранта. Карлан оторвался от защитников «Уотфорда» и затем пробил под правый угол ворот мимо Бахманна.
На 73-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти. Сарр убежал по правой половине поля в штрафную площадь «дроздов» после ошибки хозяев поля в центре, а уже в штрафной площади Аджайи сбил своего соперника.
Сам же Сарр на исполнение пробил с «точки» в правый угол ворот, мяч полетел низом и не очень сильно. Баттон угадал направление удара и в итоге отбил мяч в сторону от своих владений.
«Уотфорд» с 4 очками идет на 4-м месте, у «Вест Бромвича 2 очка и 14 место.