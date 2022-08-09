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    «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Уотфордом», Сарр не забил пенальти

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Вест Бромвич Уотфорд
    В матче 2-го тура английского Чемпионшипа «Вест Бромвич» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» — 1:1.

    «Вест Бромвич»
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    «Вест Бромвич»

    Счет на 12-й минуте открыли гости. Исмаила Сарр получил мяч в центре поля и затем сразу же пробил в левый угол ворот. Баттон далеко вышел к линии штрафной площади и не успел вернуться назад.

    В добавленное к первому тайму время «дрозды» отыгрались. Игроки «Вест Бромвича» развили атаку по левой половине поля, которая завершилась забросом в центр штрафной площади от Диангана на Ахерна-Гранта. Карлан оторвался от защитников «Уотфорда» и затем пробил под правый угол ворот мимо Бахманна.

    На 73-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти. Сарр убежал по правой половине поля в штрафную площадь «дроздов» после ошибки хозяев поля в центре, а уже в штрафной площади Аджайи сбил своего соперника.

    Сам же Сарр на исполнение пробил с «точки» в правый угол ворот, мяч полетел низом и не очень сильно. Баттон угадал направление удара и в итоге отбил мяч в сторону от своих владений.

    Футбол. Англия. Чемпионшип
    Вест Бромвич — Уотфорд 1:1
    Голы: 0:1 Исмаила Сарр (12'), 1:1 Карлан Ахирни-Грант (45 + 2') Вест Бромвич: Дэвид Баттон, Дарнелл Ферлонг (Matt Phillips, 90'), Dara O'Shea, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Джейсон Моламби, Джейк Ливермор (Окай Йокушлу, 78'), Джед Уоллес, Джон Свифт, Грэйди Диангана (Адам Рич, 88'), Карлан Ахирни-Грант Уотфорд: Жоао Педро, Эммануэль Деннис (Рею Манай, 83'), Исмаила Сарр (Дэн Гослинг, 90'), Кен Сема, Edo Kayembe, Том Клеверли, Ассан Камара (Марио Гаспар, 77'), Крэйг Кэткарт, Франсиско Сьерральта (Виллиам Трост-Эконг, 83'), Кристиан Кабазель, Даниэль Бахман Предупреждения: Джейсон Моламби (45'), Дарнелл Ферлонг (69')

    «Уотфорд» с 4 очками идет на 4-м месте, у «Вест Бромвича 2 очка и 14 место.

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