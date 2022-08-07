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    «Брайтон» одержал первую победу в истории на «Олд Траффорд»

    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: счет 1:2, обзор голов

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    В матче 1 тура АПЛ «Ман Юнайтед» на своем поле проиграл «Брайтону». Счет составил 1:2 в пользу соперника.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Уже после первого тайма хозяева уступали 0:2. Оба гола забил Паскаль Гросс. В обоих случаях игрок умело завершал атаки на добивании.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион 1:2
    Голы: 0:1 Паскаль Гросс (30'), 0:2 Паскаль Гросс (39'), 1:2 Alexis MacAllister (автогол) (68') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу (Тирелл Маласиа, 90'), Scott Mctominay (Donny Van De Beek, 78'), Фред (Криштиану Роналду, 53'), Джейдон Санчо (Энтони Эланга, 90'), Бруну Фернандеш (Alejandro Garnacho, 90'), Маркус Рашфорд, Кристиан Эриксен Брайтон энд Хоув Альбион: Дэнни Уэлбек (Deniz Undav, 90'), Адам Лаллана (Энок Мвепу, 76'), Паскаль Гросс, Леандро Троссард (Тарик Лампти, 75'), Moisés Caicedo, Alexis MacAllister, Соломон Марч (Levi Colwill, 90'), Адам Уэбстер, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Роберт Санчес Предупреждения: Scott Mctominay (25'), Лисандро Мартинес (45 + 2'), Гарри Магуайр (53'), Леандро Троссард (53'), Люк Шоу (74')

    Во втором тайме МЮ сократил разрыв после автогола Алексиса Макаллистер.

    Во втором туре МЮ встретится с «Брентфордом», а «Брайтон» сыграет с «Ньюкаслом».

    В другом поединке «Лестер» сыграл вничью с «Брентфордом». «Лисы» вели в счете 2:0, но пропустили два в ответ.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Брентфорд 2:2
    Голы: 1:0 Тимоти Кастань (33'), 2:0 Кирман Дьюсбери-Холл (46'), 2:1 Айван Тони (62'), 2:2 Pelenda Da Silva (86') Лестер: Дэнни Уорд, Весли Фофана, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Вильфред Ндиди, Кирман Дьюсбери-Холл (Патсон Дака, 73'), Джеймс Джастин, Джеймс Мэддисон, Джейми Варди Брентфорд: Йоан Висса (Халиль Дервисоглу, 84'), Айван Тони, Брайан Мбемо, Матиас Йенсен (Pelenda Da Silva, 59'), Кристиан Нергор (Шандон Баптист, 73'), Витали Янельт, Рико Генри, Бен Ми (Кин Льюис-Поттер, 59'), Понтус Янссон, Аарон Хики (Mads Bech Sorensen, 84'), Дэвид Райа

    По голу у хозяев забили Кастань и Дьюсюбери-Холл, а у гостей отметили Тони и да Силва.

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