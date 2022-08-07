Мележиков: Зиньковский получает мало игрового времени? Это решение Абаскаля

Антон Зиньковский Фото: globallookpress.com
«Зиньковский получает мало игрового времени? Меня это не пугает. Почему меня должно это пугать? Это решение главного тренера. Абаскаль в контакте с игроками и принимает решение по стартовому составу с учётом того тренировочного процесса и результатам тренировок, которые футболисты проводят. Поэтому, это его решения. Я в это не могу влезать», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Зиньковский присоединился к «Спратаку» в летнее трансферное окно. Бывший полузащитник «Крыльев Советов» подписал контракт с «красно-белыми» до 2027 года.
В «Спартаке» Зиньковский выступает под 17-м номером. По итогам минувшего сезона Антон стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, сделав девять голевых передач.