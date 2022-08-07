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    Мележиков: Зиньковский получает мало игрового времени? Это решение Абаскаля

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    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос по поводу того, что полузащитник Антон Зиньковский получает мало игрового времени.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Зиньковский получает мало игрового времени? Меня это не пугает. Почему меня должно это пугать? Это решение главного тренера. Абаскаль в контакте с игроками и принимает решение по стартовому составу с учётом того тренировочного процесса и результатам тренировок, которые футболисты проводят. Поэтому, это его решения. Я в это не могу влезать», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    Зиньковский присоединился к «Спратаку» в летнее трансферное окно. Бывший полузащитник «Крыльев Советов» подписал контракт с «красно-белыми» до 2027 года.

    В «Спартаке» Зиньковский выступает под 17-м номером. По итогам минувшего сезона Антон стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, сделав девять голевых передач.

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