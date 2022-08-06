«Специя» разгромила «Комо» в Кубке Италии, «Пиза» уступила «Брешии»

В матче 1-го раунда Кубка Италииодержала крупную домашнюю победу надсо счетом 5:1.

Дубль в составе победителей оформил ангольский нападающий Мбала Н'Зола, еще по голу забили форварды Даньеле Верде и Давид Стрелец, и полузащитник Даниэль Мальдини.

Гости ответили голом испанского нападающего Алехандро Санчеса.

Футбол. Италия. Кубок Специя — Комо 5:1 Голы: 1:0 M'bala Nzola (43'), 1:1 Алехандро Бланко (55'), 2:1 Даньеле Верде (пенальти) (60'), 3:1 Давид Стрелец (71'), 4:1 M'bala Nzola (пенальти) (76'), 5:1 Дэниел Мальдини (89')

В другом матче «Пиза» потерпела домашнее поражение от «Брешии» — 1:4.

За гостей отличились полузащитники Флориан Ай и Эмануэле Ндой, и нападающий Флавио Бьянки. Еще один мяч записали на голкипера «Пизы» Николаса.

Единственный гол хозяев забил Гаэтано Мазуччи.