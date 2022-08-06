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    «Специя» разгромила «Комо» в Кубке Италии, «Пиза» уступила «Брешии»

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Специя Брешия
    В матче 1-го раунда Кубка Италии «Специя» одержала крупную домашнюю победу над «Комо» со счетом 5:1.

    «Специя»
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    «Специя»

    Дубль в составе победителей оформил ангольский нападающий Мбала Н'Зола, еще по голу забили форварды Даньеле Верде и Давид Стрелец, и полузащитник Даниэль Мальдини.

    Гости ответили голом испанского нападающего Алехандро Санчеса.

    Футбол. Италия. Кубок
    Специя — Комо 5:1
    Голы: 1:0 M'bala Nzola (43'), 1:1 Алехандро Бланко (55'), 2:1 Даньеле Верде (пенальти) (60'), 3:1 Давид Стрелец (71'), 4:1 M'bala Nzola (пенальти) (76'), 5:1 Дэниел Мальдини (89')

    В другом матче «Пиза» потерпела домашнее поражение от «Брешии» — 1:4.

    За гостей отличились полузащитники Флориан Ай и Эмануэле Ндой, и нападающий Флавио Бьянки. Еще один мяч записали на голкипера «Пизы» Николаса.

    Единственный гол хозяев забил Гаэтано Мазуччи.

    Футбол. Италия. Кубок
    Пиза — Брешия 1:4
    Голы: 1:0 Gaetano Masucci (20'), 1:1 Николас (автогол) (25'), 1:2 Флориан Ай (61'), 1:3 Эмануэле Ндой (72'), 1:4 Flavio Junior Bianchi (90 + 4')
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