«Специя» разгромила «Комо» в Кубке Италии, «Пиза» уступила «Брешии»

Дубль в составе победителей оформил ангольский нападающий Мбала Н'Зола, еще по голу забили форварды Даньеле Верде и Давид Стрелец, и полузащитник Даниэль Мальдини.
Гости ответили голом испанского нападающего Алехандро Санчеса.
Футбол. Италия. Кубок
Специя — Комо 5:1
Голы: 1:0 M'bala Nzola (43'), 1:1 Алехандро Бланко (55'), 2:1 Даньеле Верде (пенальти) (60'), 3:1 Давид Стрелец (71'), 4:1 M'bala Nzola (пенальти) (76'), 5:1 Дэниел Мальдини (89')
В другом матче «Пиза» потерпела домашнее поражение от «Брешии» — 1:4.
За гостей отличились полузащитники Флориан Ай и Эмануэле Ндой, и нападающий Флавио Бьянки. Еще один мяч записали на голкипера «Пизы» Николаса.
Единственный гол хозяев забил Гаэтано Мазуччи.
Футбол. Италия. Кубок
Пиза — Брешия 1:4
Голы: 1:0 Gaetano Masucci (20'), 1:1 Николас (автогол) (25'), 1:2 Флориан Ай (61'), 1:3 Эмануэле Ндой (72'), 1:4 Flavio Junior Bianchi (90 + 4')