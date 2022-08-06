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    Пенальти принес «Челси» выездную победу над «Эвертоном»

    «Эвертон» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Англии по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В добавленное к первому тайму время в ворота ливерпульцев был назначен пенальти — Чилуэлл врывался в штрафную, где его сбил Дукуре. Жоржиньо мощно пробил с «точки» в левый нижний угол, а Пикфорд прыгнул в другую сторону.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Челси 0:1
    Гол: 0:1 Жоржиньо (пенальти) (45 + 9') Эвертон: Джордан Пикфорд, Бен Годфри (Мэйсон Холгейт, 18'), Йерри Мина (Рубен Винагре, 70'), Джеймс Тарковски, Нэйтан Паттерсон, Абдулайе Дукуре, Алекс Айуоби, Виталий Миколенко, Дуайт Макнил (Деле Алли, 61'), Демарай Грей, Энтони Гордон Челси: Кай Хаверц (Армандо Броя, 75'), Рахим Стерлинг, Мэйсон Маунт (Кристиан Пулишич, 65'), Бен Чилвел (Рубен Лофтус-Чик, 65'), Жоржиньо, Н’Голо Канте, Рис Джеймс, Калиду Кулибали (Марк Кукурелья, 75'), Тьяго Силва, Сесар Аспиликуэта, Эдуард Менди Предупреждения: Йерри Мина (45 + 8'), Рис Джеймс (56'), Виталий Миколенко (80')

    В следующем матче «Эвертон» сыграет в гостях с «Астон Виллой» 13 августа, а «аристократы» примут «Тоттенхэм» днем позже.

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