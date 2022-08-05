Маркос Алонсо близок к подписанию контракта с «Барселоной»

Маркос Алонсо Фото: globallookpress.com
По информации источника, сделка все ближе идет к завершению. Сообщается, что условия контракта были согласованы месяц назад. Сторонам нужно было получить согласие на переход главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который одобрил трансфер после получения информации о приобретении на позицию Алонсо Марка Кукурельи из «Брайтона».
Алонсо — воспитанник «Реала». За «Челси» он выступает с 2016 года, а ранее также играл за «Болтон», «Сандерленд» и «Фиорентину». Контракт Алонсо с «Челси» рассчитан до июня 2023 года. На счету Алонсо 154 матча в составе «синих» и 25 голов.
В стартовом туре нового сезона Примеры «Барселона» 13 августа будет принимать «Райо Вальекано».