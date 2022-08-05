Маркос Алонсо близок к подписанию контракта с «Барселоной»

«Барселона» очень близка к подписанию защитника лондонского «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере»

По информации источника, сделка все ближе идет к завершению. Сообщается, что условия контракта были согласованы месяц назад. Сторонам нужно было получить согласие на переход главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который одобрил трансфер после получения информации о приобретении на позицию Алонсо Марка Кукурельи из «Брайтона».

Алонсо — воспитанник «Реала». За «Челси» он выступает с 2016 года, а ранее также играл за «Болтон», «Сандерленд» и «Фиорентину». Контракт Алонсо с «Челси» рассчитан до июня 2023 года. На счету Алонсо 154 матча в составе «синих» и 25 голов.

В стартовом туре нового сезона Примеры «Барселона» 13 августа будет принимать «Райо Вальекано».