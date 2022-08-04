«Челси» объявил о продлении контракта с Аспиликуэтой

Лондонскийофициально объявил о продлении контракта с защитником

Новое соглашение с 32-летним испанцем, выступающим за английский клуб с 2012 года, рассчитано на ближайшие два сезона.

«Мы очень рады, что Сеcар останется в "Челси" еще минимум на два года.

Мы в восторге от того, что наш капитан снова демонстрирует образцовую преданность и лидерские качества.

Нам еще так много предстоит сделать вместе!» — отметил совладелец «Челси» Тодд Боэли.

Напомним, что этим летом Аспиликуэту пыталась подписать «Барселона», однако Боэли заблокировал переход испанского футболиста.

В прошлом сезоне Сесар Аспиликуэта провел 27 матчей в АПЛ и забил один гол.