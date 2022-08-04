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    «Челси» объявил о продлении контракта с Аспиликуэтой

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    Лондонский «Челси» официально объявил о продлении контракта с защитником Сесаром Аспиликуэтой.

    Сесар Аспиликуэта
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    Сесар Аспиликуэта

    Новое соглашение с 32-летним испанцем, выступающим за английский клуб с 2012 года, рассчитано на ближайшие два сезона.

    «Мы очень рады, что Сеcар останется в "Челси" еще минимум на два года.

    Мы в восторге от того, что наш капитан снова демонстрирует образцовую преданность и лидерские качества.

    Нам еще так много предстоит сделать вместе!» — отметил совладелец «Челси» Тодд Боэли.

    Напомним, что этим летом Аспиликуэту пыталась подписать «Барселона», однако Боэли заблокировал переход испанского футболиста.

    В прошлом сезоне Сесар Аспиликуэта провел 27 матчей в АПЛ и забил один гол.

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