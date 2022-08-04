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    • Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ
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    Тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте назвал причину ухода из «Интера»

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    Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте на пресс-конференции в преддверии старта нового сезона английской Премьер-лиги рассказал о причине, по которой он покинул итальянский «Интер» в прошлом году.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Я люблю честных людей. Если вы мне говорите что-то одно, то вы должны уважать это. Мне не нравятся люди, которые сначала говорят одно, а в течение сезона, через года или два, меняют своё мнение. Если ты сможешь соврать мне, то тебе со мной не повезёт. Я ненавижу ложь и лжецов», — приводит слова Антонио Конте издание Football.London.

  • Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ
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    • В 2021 году итальянский специалист выиграл Серию А в качестве главного тренера миланского «Интера». Через две недели после окончания сезона Антонио Конте расторг контракт с клубом.

    Одной из причин стало сложное финансовое положение команды, вынудившее руководство продать несколько ключевых игроков, включая нападающего Ромелу Лукаку и защитника Ашрафа Хакими.

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