Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ

, возглавляющий лондонский «Арсенал» рассказал о подготовке своей команды и поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ, который стартует уже завтра, 5 августа.

«Мы все полны энтузиазма. Наша предсезонная подготовка была хорошо организована, у нас были хорошие результаты, хорошая игра — но теперь всё движется к завтрашнему вечеру в совершенно другом контексте, к матчу с командой Премьер-лиги, и мы знаем, чего ожидать.

У нас достаточно энергии и амбиций, чтобы провести успешный сезон, и мы должны показать это на поле завтра вечером», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Новый сезон АПЛ стартует гостевым матчем «Арсенала» с «Кристал Пэлас», который состоится завтра, 5 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.