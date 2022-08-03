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    Семак: То, что «Зенит» не дает шансов молодежи, — лукавство

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему молодые футболисты почти не играют за первую команду питерского клуба.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Новый Аршавин и новый Саша Кержаков? Такие, кто по молодости себя проявляет, а потом подтверждает класс на протяжении всей карьеры, вообще в нашем футболе редкость, и не только для Петербурга.

    А аргумент, что мы не даем шансов молодежи, — это лукавство. Парадокс-то как раз состоит в том, что нынешнее поколение получает их больше, чем мы в свое время. Да-да, именно так, а не наоборот! Когда я начинал карьеру, у нас были такие жесткие отбор и конкуренция, что тебе могли дать два-три матча на выживание, а потом безжалостно отсечь.

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    • Так что молодым трудно пробиться не потому, что им изначально не доверяют, а потому, что они не могут выиграть конкуренцию. Ну и потом, каждый случай все равно индивидуален. Так происходило и в моей юности, так остается и теперь», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

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