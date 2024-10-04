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    Гаджиев финиширует Гафорова и защитит титул?

    Гаджиев — Гафоров. Ставка (к. 1.53) и прогноз на ММА, АСА 180, 4 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гаджиев — Гафоров
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    Курбан Гаджиев
    В рамках турнира АСА 180 4 октября пройдет титульный поединок Курбана Гаджиева и Азама Гафорова в наилегчайшем весе. Начало — 23:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Гаджиев — Гафоров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Курбан Гаджиев

    Турнирное положение: Курбан Гаджиев действующий чемпион АСА в наилегчайшем дивизионе. Для дагестанского бойца это будет первая защита его титула.

    Последние бои: Представитель Махачкалы завоевал титул в феврале прошлого года. Тогда он раздельным решением одолел Имрана Букуева. К первой защите титула чемпион подходит на серии из трех побед подряд. А всего за 5 последних боев в его активе было только одно поражение.

    Состояние бойца: Стилистически Курбан представляет собой высококлассного борца. Гаджиев обладает внушительным контролем на земле и никогда не проседает по кардио. Удар он тоже держит хорошо. За свою карьеру Гаджиев только один раз уступил нокаутом.

    Азам Гафоров

    Турнирное положение: Aзам Гафоров является первым номером рейтинга наилегчайшего дивизиона и претендентом на титул. Для представителя Таджикистана это будет первый титульный поединок в организации АСА.

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    • Последние бои: Перед тем, как выйти на бой за пояс, Гафоров одержал победу по очкам над Вартаном Асатряном, одним из сильнейших бойцов наилегчайшего дивизиона. Также, как и чемпион категории, Азам идет на серии из трех побед подряд. На дистанции в 6 поединков в его активе 4 выигрыша и 2 поражения.

    Состояние бойца: Гафоров очень волевой и неуступчивый боец. Но тактической выучки ему явно не хватает. В своих поединках представитель Таджикистана полагается чаще всего на физику и атлетизм.

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    У него есть также определенные пробелы в партере. Это может сказаться на результате грядущего боя.

    Статистика для ставок

    • На дистанции в 6 поединков в активе Гафорова 4 выигрыша и 2 поражения

    • У Гаджиева перед этим боем 3 победы кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион Курбан Гаджиев считается фаворитом у букмекеров в этом противостоянии. На его победу можно поставить за 1.42. На победу Гафорова предлагают сделать ставку за 2.75.

    Прогноз: Легким этот поединок не будет ни для кого. Ввиду более лучших навыков в партере небольшое преимущество можно отдать Гаджиеву. Но вряд ли это поможет ему удосрочить Азама. Вероятно, титульное противостояние пройдет все отведенные 25 минут.

    Ставка: Тотал больше 4,5 за 1.53.

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    Гаджиев — Гафоров: прогноз, ставка (1.53), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на бои. Гаджиев финиширует Гафорова и защитит титул?
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