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    «Спартак» продолжит побеждать?

    Спартак — Ростов: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.30. 05.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Ростов»
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    Роман Зобнин — полузащитник «Спартака»
    5 октября в 11-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Спартак» и «Ростов». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Октября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:00 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
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    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками активе. «Спартак» отстает от 1-й позиции на 8 пунктов, но вся борьба еще впереди.

    На своем поле «красно-белые» играют довольно хорошо, занимая 4-ю строчку по этому показателю в лиге. «Спартак» набрал 11 очков из 15-и возможных.

    Спартак — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече «красно-белые» вырвали победу у «Динамо» в матче Кубка России, забив победный гол на 90-й минуте. До этого «Спартак» проиграл «Локомотиву» (1:3).

    За последние 5 матчей во всех турнирах команда проиграли только 1 раз, а также по 2 раза сыграла вничью и победила. За этот период «Спартак» забил 11 голов при 9-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: Срджан Бабич (перебор желтых карточек) и Никита Чернов (травма).

    Состояние команды: У «Спартака» есть проблемы, но команда в последнее время дает результат. В предстоящем матче «красно-белые» встретятся с непредсказуемым «Ростовом».

    В последней очной встрече «Спартак» обыграл команду Валерия Карпина со счетом 5:1. Смогут ли «красно-белые» вновь одолеть соперника? У команды есть все шансы для этого.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Ростов» находятся в середине турнирной таблицы, отставая от 5-ки лидеров на 5 баллов.

    Подопечные Валерия Карпина располагаются на 4-й строчке с конца таблицы по результатам гостевых встреч, набрав всего 3 балла из 12-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошлой встрече «Ростов» проиграл «Химкам» в серии пенальти в рамках Кубка России. Матчем ранее команда также уступила «Акрону» (0:2) в РПЛ.

    В последних 5-и матчах «Ростов» обыграл только «Оренбург», трижды проиграл и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 5 голов при 7-и пропущенных.

    Не сыграет: Алексей Миронов (травма).

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    Состояние команды: В последнее время «Ростов» просел, команда проиграла ряд матчей и все никак не может обрести уверенность. К тому же, ростовчане проваливаются именно на чужом поле.

    У команда есть нападающий Роналдо, который способен помочь «Ростову». За 10 матчей в РПЛ форвард забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Ростов» выиграл только 1 раз

    • В 6-и последних встречах «Спартак» проиграл только 1 раз

    • В 5-и последних очных матчах «Спартак» обыграл «Ростов» только дважды

    Комментарий Игоря Колыванова

    «Спартак на своей волне попытается играть в созидательный футбол. Еще с "Зенитом" могут сыграть от обороны, больше ни с кем. И то то не факт, как последняя игра показала. "Спартак" потихонечку будет выправлять ситуацию в чемпионате. Но "Ростов" всегда может преподнести сюрприз. У них, как качели. Игрушка на игрушку не приходится».

    Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа «Ростова» — в 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.80 и 2.03.

    Прогноз: У обеих команд не очень все хорошо с обороной, ожидаем результативный матч.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.30.

    Прогноз: «Спартак» сейчас очень хорош, прогнозируем победу «красно-белых».

    Ставка: Победа «Спартака» с форой (-1) за 2.05.

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    «Спартак» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. «Спартак» продолжит побеждать?
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