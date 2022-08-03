ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахУвели из-под носа. Восемь дерзких трансферов в истории «Челси»
  • 08:02
    • Хачанов обыграл Кепфера и вышел в третий круг турнира в Вашингтоне
  • 23:05
    • «Монако» спасся от поражения в матче квалификации ЛЧ против ПСВ
  • 00:23
    • «Фонбет» стал титульным спонсором КХЛ на 3 сезона
  • 00:04
    • «Бенфика» разгромила «Мидтьюланн» в отборе Лиги чемпионов
  • 22:03
    • «Шериф» на своем поле проиграл «Виктории» в отборе Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Семак: Для меня «Спартак» вдвойне принципиальный соперник, но не враг

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Спартак ЦСКА РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своем отношении к «Спартаку».

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Спартак — принципиальный соперник для "Зенита" и наших болельщиков. Ну а для меня лично получается, что он принципиален вдвойне, ведь я выступал еще и за ЦСКА. Подчеркну: мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг. Это совершенно разные вещи!

    Борьба на поле — это одно, а общение за его пределами — совсем другое. И мне понравилось, что накануне Суперкубка на старом добром "Петровском" состоялась встреча ветеранов и легенд двух команд, это прекрасная инициатива!

  • Агент: Дзюба ни с кем не договорился по зарплате. Она его не устраивала в тех клубах, куда его предлагали
  • Читайте по теме

    • Рад, что довелось обняться и немного пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым, которого очень уважаю как специалиста и человека. У меня хорошие отношения со многими экс-спартаковцами, и я, конечно, присоединяюсь к тем, кто скорбит об уходе из жизни Георгия Ярцева — он только что сидел у кромки поля "Петровского" вместе с Романцевым…

    Если же говорить о нашей беспроигрышной серии со "Спартаком", то она приятна, но не более того. Каждый матч — отдельная история. И следующая встреча — уже новая глава», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сыграют ли команды в открытый футбол?
  • «Карабах» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
  • Переиграет ли «Динамо» австрийцев?
  • «Динамо» Киев — «Штурм». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Поможет ли «Пюнику» строгость в защите?
  • «Црвена Звезда» — «Пюник». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Карабах — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Наполи — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Шахтер — Клуж
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Нефтчи — Рапид
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Фенербахче — Словацко
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Заря — Университатя Крайова
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры